Sist oppdatert 14/06/2018 kl 11:09

En meråkerbygg blir fotgjenger etter å ha blitt målt til 83 km/t i en 50-sone i Rennebu.

Fartsoverskridelsen skjedde en lørdagskveld i april i år. Meråkerbyggen i 50-årene ble målt til å ha kjørt i 83 km/t i en 50-sone i Rennebu, og mannen har erkjent de faktiske forhold.

Inntrøndelag tingrett fastslo at dommen for fortkjøringen skal bli 12.000 kroner i bot, pluss at han blir uten førerkort i seks måneder.