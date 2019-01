Kjørte for tett på bilen foran – ble fratatt førerkortet

En mann i 30-årene fra ble dømt for å ha kjørt så nære bilen foran at han fikk både bot og ble fratatt førerkortet. Det var en mandag ettermiddag i september i fjor at bilføreren , som førte en bil med tillatt totalvekt på 6 tonn, ble målt til å være for nær den forankjørende bilen. I en hastighet på cirka 70 km/t var avstanden mellom bilene bare 0,96 sekunder da han passerte Skatval kirke og på retning sørover E6.

I Inntrøndelag tingrett ble både politiets målinger og film fra mannens dashboardkamera vist.

– På bakgrunn av filmen fra tiltaltes dashbordkamera legger retten til grunn at forankjørende bil kjørte med noe ujevn fart og kunne fremstå noe usikker i sin kjøreadferd. Nedbremsing hos forankjørende kan føre til kortvarig for liten avstand inntil bilen bak får justert avstanden. I tiltaltes sak er imidlertid avstanden vedvarende for kort over en lengre strekning. Forankjørendes kjørestil gav her grunn til ekstra aktsomhet, og dermed også ekstra avstand, og kan ikke medføre frifinnelse i saken, heter det i dommen fra tingretten.

Dommen endte til slutt med en bot på 11.500 kroner og mannen fra nord i Trøndelag ble fradømt førerkortet i tre måneder. Han må også betale saksomkostninger på 3.000 kroner.