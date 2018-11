Kjørte gods uten å ha gyldig bevis

Sist oppdatert 23/11/2018 kl 10:17

Malvikingen i 70-årene hadde ikke gyldig kompetansebevis for å kjøre lastebil med gods da han ble stoppet av politiet bak rattet på nettopp en lastebil sommeren for mer enn to år siden. Den gangen ble det skrevet et forelegg, men mannen erklærte seg ikke skyldig. Han returnerte imidlertid ikke forelegget før mer enn ett år etter utstedelsen.

Hensikten med et gyldig kompetansebevis er å øke kompetansen hos sjåførene for å bidra til bedre trafikksikkerhet langs veiene. I dommen fra Inntrøndelag tingrett blir kjøring av lastebil med gods uten gyldig kompetansebevis sammenlignet med første gangs kjøring uten gyldig førerkort når det kommer til utmåling av straff. I utgangspunktet var boten i denne saken satt til 9.500 kroner dersom sjåføren ikke godtok forelegget. Under forhandlingene i tingretten ble dette beløpet redusert til 8.000 kroner som følge av at mannen etterhvert erkjente forholdet og at det har tatt lang tid fra den straffbare handlingen skjedde.