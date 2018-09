Kjørte i 129 km/t i nesten fire kilometer

Sist oppdatert 13/09/2018 kl 18:25

Stjørdalsmannen i 30-årene ble stoppet av politiet etter å ha tråkket hardt på gassen på E6 tidligere i år. Over en strekning på 3,8 kilometer på E6 fra Tunga til Ranheim ble han målt til å ha holdt en gjennomsnittsfart på 129 km/t. Dette gjorde at mannen nylig møtte i Inn-Trøndelag tingrett og fikk sin dom for fartsovertredelsen.

Mannen erkjente de faktiske forhold og sa seg villig til å få en tilståelsesdom. Dette teller i formildende retning under straffeutmålingen. Tingretten dømte stjørdalingen til betinget fengsel i 18 dager og en bot på 7.000 kroner. I tillegg blir han uten førerkort i åtte måneder fra datoen kjøringen skjedde. Han vedtok dommen da han fikk den i tingretten.