Kjørte i fylla og krasjet inn i bakeri

En mann tidlig i 30-årene hadde en promille på 1,23 en time etter at krasjet inn i veggen på et bakeri på Frosta. I tillegg til materielle skader på bygningen ble det også skader på bilen og en flaggstang. Føreren, som ikke hadde førerkort, har forklart at han skulle kjøre til en venn. I det han skulle bytte sang i bilen kjørte han ut av veien.

Beboerne i bygget som mannen krasjet inn hørte et høyt smell og sprang ut for å se hva som hadde skjdd. Føreren av bilen satt da bøyd over rattet i bilen. En drøy time etter hendelsen ble mannens promille målt til 1,23. I sin forklaring har han sagt at han drakk tre bokser øl før kjøringen, men tingretten velger å se bort denne forklaringen om at han kun hadde drukket det.

Med en promille på 1,23 ligger dette i sjiktet for å bli dømt til betinget fengsel, men i denne saken foreligger det skjerpende omstendigheter som gjør at han ble dømt til 16 dagers ubetinget fengsel. Blant annet var det av betydning at hadde kjørt forholdsvis langt, uten førerkort og at kjøringen medførte materielle skader.

I tillegg til fengselsstraffen ble mannen dømt til en bot på 7.000 kroner og ilagt en sperrefrist på å ta førerkort på to år.