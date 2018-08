Kjørte med 2,16 i promille på E6

Sist oppdatert 10/08/2018 kl 08:44

Utåndingsprøven viste at mannen tidlig i 40-årene hadde en promille på 2,16 da han ble stoppet av politiet en tidlig morgen i november i fjor. Mannen ble stoppet i Stjørdal, men er bosatt i en annen kommune i regionen. Da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett erkjente mannen promillekjøringen og ble dømt ved tilståelsesdom. Retten skriver i dommen at det vektlegges i skjerpende retning at kjøringen skjedde over en lang strekning på E6, og at promillen var svært høy.

– Siktede har ved å kjøre i så beruset tilstand utsatt seg selv og sine medtrafikanter for betydelig fare. Kjøringen ble beskrevet som vinglete, heter det i dommen.

«Normal» straff for forholdet ville vært 28 dagers ubetinget fengsel, men mannens tilståelse gir ham fire dager strafferabatt. Det gjør at han må sone 24 dager bak lås og slå. I tillegg må han punge ut 20.000 kroner i bot og klare seg uten førerkort i to år og seks måneder.

Mannen vedtok rettens dom.