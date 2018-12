Kjørte på E14 med denne sikten

– Helt forskrekkelig. UP-sjef Anders Sjøtrø er både skremt og oppgitt over at folk kjører med nediset frontrute.

I løpet av tre dager har UP beslaglagt tre førerkort i Stjørdal på grunn av at førerne ikke har skrapet isen av frontruta. Det foreløpig siste førerkortbeslaget skjedde fredag morgen.

– Det var en mann som skulle skynde seg til jobb som møtte en UP-patrulje på E14 ved Circle K. Patruljen kjørte i motsatt kjøreretning, men da de så frontruta hadde de ikke noe valg, sier Sjøtrø. Politipatruljen fulgte etter bilen og fikk stoppet den etter noen minutter. Denne gangen forklarte føreren at han ikke hadde isskrape i bilen. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

– Det er de samme historiene hver gang. Folk har det travelt for å komme seg på jobb eller andre ting. Da blir det stress og da tenker de ikke godt nok gjennom situasjonen, sier UP-sjefen.

Sjøtrø er opptatt av to faktorer som førere må vekte og tenke på i disse kalde tider.

– Det ene er at vi vet at forholdene er sånn. De som har bilen stående utendørs vet at det fryser på, og da må man legge inn margin for å skrape is. Det andre er at når det er klarvær som i dag, så er det veldig lav sol og da forsterkes problematikken med både is og dugg, sier Anders Sjøtrø.

Onsdag ble førerkortet til to kvinner i Stjørdal beslaglagt, og fredag altså en mann. UP-sjefen oppfordrer alle til å tenke seg om, og ikke minst tenke på hvilke farer og konsekvenser det medfører å kjøre med nedisete vinduer.

– Vi har de kontrollene vi har, men kontroller alene hjelper ikke. På dette feltet må bilførere tenke seg godt om, sier Anders Sjøtrø.