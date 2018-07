Sist oppdatert 09/07/2018 kl 22:05

Politiet i Trøndelag melder på sin Twitter-konto at de har stanset en moped som trolig er trimmet. Dette har skjedd i politiet. Føreren av mopeden skal ha vegret seg for å stanse for kontrollen, og vil som en følge av dette bli anmeldt. Mopeden avskiltes og må fremstilles for kontroll før den kan tas i bruk igjen.