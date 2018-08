En bilfører ble stanset i Malvik fredag kveld etter at politiet fikk tips om en uaktsom forbikjøring. Dette melder politiet i Trøndelag på Twitter. Føreren av bilen måtte blåse, og det viste seg at han blåste til over lovlig verdig. Føreren ble innbrakt av politiet for ytterligere kontroll.

