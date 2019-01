En kvinne i 50-årene er anmeldt etter at hun ble stanset av politiet for en kontroll tirsdag ettermiddag. Dette skjedde i Malvik og kvinnen er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Hun kjørte i tillegg uten å inneha gyldig førerkort, melder politiet i Trøndelag på Twitter.

