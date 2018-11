Klappet og klart for stormesse

Sist oppdatert 23/11/2018 kl 10:17

Tydal Snøscooterklubb og Tydal husflidslag arrangerer igjen husflid- og fritidsmesse i Tydalshallen lørdag 24. og søndag 25. november. Dørene er åpne mellom 11-16 begge dagene.

– Vi har økt i størrelse hvert år og i fjor satte vi ny rekord med 1.200 besøkende, sier Anita Evjen i Tydal Husflidslag. Sammen med Erling Foss fra snøscooterklubben er det nødvendige forarbeidet gjort for å ta imot mer enn 30 utstillere.

De to arrangørene lover at det blir noe for hele familien og muligheter for å kjøpe flotte julegaver. Av utstillere er det mye forskjellig håndverk, det nyeste innen snøscooter, ATV og vinterbekledning til alle mulige aktiviteter.

– Blant alle våre utstillere både utenfor og inne i Tydalshallen finner du garantert noe som interesser deg. Nytt av året er for eksempel lavvo og grillhytter, mens de nystekte potetkakene er laget av samme gode oppskrift som tidligere, lover Evjen i husflidslaget.

Arrangørene mener forarbeidet har vært prikkfritt.

– Vi har sprengt kapasiteten når gjelder plass i hallen, men det er jo et luksusproblem at etterspørselen er stor fra utstillerne. Uten dem og alle de frivillige som stiller opp år etter år, hadde det ikke blitt noen messe, sier Erling Foss i Tydal Snøscooterklubb.

Svømmehallen er åpen begge dagene fra klokka 12 til 14, og hva passer vel bedre enn nystekte vafler, kaffe og annet godt fra kiosken etter et bad, eller en handlerunde i hallen, frister arrangørklubbene med.

Søndag klokka 13 er det duket for en time med hele landets fiskekonge, Cato Bekkevold. Han har fått frie tøyler til å fortelle om sine erfaringer rundt fiske i Tydal.

– Skal ikke se bort fra at han røper en liten hemmelighet eller to, slik at de som hører på stiller litt bedre forberedt til isfiskesesongen, sier Evjen og Foss.

Det er som tidligere gratis inngang og stort loddsalg med masse flotte gevinster gitt av næringslivet og utstillerne.

– Det meste skal ligge til rette for å komme i jule- og vinterstemning denne helga avslutter de to arrangørene.