Klar for morgenjogging

Fysioterapeut Kristoffer Tennøe ved Din Helse Stjørdal håper å få med seg mange på felles joggeturer hver onsdag morgen klokka 7.

– Vi brenner for god folkehelse, sier initiativtaker Kristoffer Tennøe som også vil være joggeturenes leder.

– Alle som ønsker kan dukke opp utenfor vårt lokale og bli med en gruppe på en lettere joggetur i 15-20 minutter. Etterpå har man mulighet til å få en gratis kopp kaffe og være sosial før man eventuelt drar på jobb, sier Tennøe.

Helsefremmende

– Man kan komme ukentlig for dette og dermed gjøre seg selv en tjeneste med å bedre helsa. Alle vet jo at fysisk aktivitet generelt sett anses som sunt, sier Kristoffer Tennøe.

– Men hvordan er det sunt?

– Det er både helsefremmende, men også forebyggende i forhold til psykiske og fysiske lidelser både når det dreier seg om hjerte- og karsykdommer og diabetes. Angst og stress dempes, og man får mer overskudd. Dette reduserer sjansen for å utvikle depresjon, sier Kristoffer Tennøe.

Fysioterapeutens ønske er å kunne gjøre dørterskelen så liten som mulig.

– Folk får komme hit og kjenne at det ikke er så mye som skal til for å styrke helsa si og minke sjansene for sykdommer, sier Kristoffer Tennøe om det ukentlige opplegget.

Inkluderende

– Hva fikk deg til å starte dette?

– I fysioterapien har vi stort fokus på bevegelse og helse. Jeg ønsket å finne en aktivitet som kunne inkludere så mange som mulig. Joggeturer ble da det aktuelle, i hvert fall fram til jul, frost og snø, sier Kristoffer Tennøe som har alternativene klare for vinteren.

– Vi har et treningsrom her hvor man kan ha innetrening.

Etter at han begynte å jobbe som privatpraktiserende, har det vært enklere for Kristoffer Tennøe å gjøre mer som han selv ønsker.

– Dette er noe jeg gjør ved siden av jobben min, helt gratis, fordi jeg vet at helse betyr veldig mye for alle sammen. Og det koster så lite for meg å kunne bidra, sier Kristoffer Tennøe.