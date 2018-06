Klart for «årets triveligste helg»

Sist oppdatert 28/06/2018 kl 22:00

Fredag åpner den 23. Selbumartnan. «Årets triveligste helg» i Selbu omtaler arrangørene martnashelga som.

Martnasarrangøren Selbu Teaterforum tilbyr en salgs- og kulturmartna som samler rundt 60 utstillere og mange tusen besøkende i et kvalitetsarrangement. For her er det lagt stor vekt på nettopp kvalitet og mangfold. Det gjelder både blant utstillere og kulturutøvere. Dette er et åpent arrangement. På dagtid kan alle komme og gå som de vil med gratis inngang. I området er det også gratis parkering.

Offisiell åpning av Selbumartnan foregår fredag klokka 12, og det blir en egen ungdomskonsert klokka 16. Lørdag er det korpskonsert klokka 12 og Vømmøl-konsert med Vømmøl-knektan klokka 15, mens det er konsert klokka 13 på søndag.

Det er også egne kveldsarrangement både fredag og lørdag med martnasfester på martnasplassen i Selbu sentrum. Fredag er det «Liv Laga» som spiller. Lørdag er turen kommet til «Elvetuns».

Det er felles åpningstider for bodene på fredag og lørdag i tidsrommet 10.00 – 18.00. Åpningstida søndag er 11.00 – 16.00.