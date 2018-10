Klart for den tiende vennefesten

HalloVenn feirer jubileum i Stjørdal, og arrangørene gjør seg klare til å ta imot langt over 1.000 mennesker i Stjørdalshallen onsdag.

Mellom 20 og 30 aktiviteter for unger mellom 3 og 12 år, bortimot 100 frivillige og et forventet antall gjester på 500 barn og deres foreldre og besteforeldre. Det er det som ventes i Stjørdalshallen på HalloVenn onsdag ettermiddag.

– Hensikten er å fokusere på vennskap og godhet. Det er selvsagt lov å kle seg ut her også, men bare i snille kostymer. Alle klovner, prinsesser og pirater og tilsvarende ønskes hjertelig velkommen, men det er også fullt mulig å komme uutkledd, sier Siv-Inger Simonsen.

Nye hoder

Hun leder en arrangørkomite på seks personer som nå jobber intenst med den siste planleggingen av jubileumsutgaven av HalloVenn.

– Vi er nesten en helt ny komite i år, og det vil bli synlig i hallen. Arrangementet blir kanskje litt preget av at det er noen nye hoder, sier Simonsen. Antall hoppeslott blir færre, men i stedet kommer det inn en del andre aktiviteter.

– «Kanonkula», «Porselen Grand Prix» og «Rodeo» er noen av aktivitetene som monteres opp. Det er bare å møte opp for å finne ut hva dette egentlig er, sier Siv-Inger Simonsen.

I tillegg kommer blålys-etatene, med brannbjørnen Bjørnis i spissen, såfremt de ikke må rykke ut på noen hendelser.

Trenger medhjelpere

Arrangørene trenger også et stort antall frivillige, så her er det bare å melde seg til tjeneste.

– Pr. nå er vi drøyt 60 frivillige, men vi vil gjerne ha flere. Rigging starter klokka 13 onsdag, så hvis flere har mulighet til å hjelpe til da hadde vi blitt glade. Vi har bruk for absolutt alle som har lyst å hjelpe, sier Annette Jensen som er HalloVenn-debutant i komiteen.

Jubileum

I fjor var det mellom 400 og 500 barn i alderen 3-12 år som deltok på «motsatsen» til Halloween.

– Vi er opptatt av at vi ikke skal rakke ned på Halloween, men heller framsnakke HalloVenn. Dette er et hyggelig alternativ, og vi tenker jo at det er en grunn til at det kommer så mange i Stjørdalshallen. Her er det trygt og godt og fullstendig ufarlig, frister Siv-Inger Simonsen.

Stjørdal var for øvrig veldig tidlig ute med HalloVenn. Det aller første i Norge var i Hamar i 2008, men allerede året etter var det HalloVenn for første gang i Stjørdal. Det betyr at årets arrangement er nummer ti i rekken.

– Vi synes det er stas at Stjørdal var så tidlig ute. Stas er det også at ordføreren har sagt at han kommer og klipper snora og åpner arrangementet, sier HalloVenn-sjef Siv-Inger Simonsen.