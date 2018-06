Klart for fartsfest med rullatorer

Sist oppdatert 03/06/2018 kl 08:58

– Det er bare å pimpe opp rullatoren og bli med i årets vakreste rullatorløp, sier arrangørene før onsdagens store løp.

Onsdag 6. juni smeller startskuddet og startbåndet løftes i Yrkesvegen. Forhåpentligvis er værgudene med på laget og oppmøtet rekordstort når årets rullatorløp starter klokka 11.

– Rullator, rullestol, staver, alt er lov, sier Lone Skjervold som sammen med Monica Skauge, Sara Borgen og Mia Stensholm Elveland utgjør den fire damer sterke arrangementskomiteen.

Går for rekord

Det meste lages på god, gammel oppskrift. Den har fungert topp tidligere, og etter alt å dømme gjør den det igjen.

– I fjor var det litt over 60 deltakere. På det meste har vi vært opp i 80, så vi håper å nå dit igjen. Vi håper alle motiverer mulige deltakere til å stille opp sånn at det blir en festdag for alle, sier Lone Skjervold.

Det er fjerde året med rullatorløp i regi av Halsen sone. Arrangementet er åpent for alle som har lyst å være med, uavhengig av framkomstmiddel og adresse.

– Vi har informert på alle institusjoner og via hjemmesykepleien, forteller Mia Stensholm Elveland.

Premiefest etter løpet

Rullatorløpet er høydepunktet og innledningen på en dag med gode opplevelser for deltakerne. Etter målgang venter en fortjent tur inn i bakhagen og innendørs i aktivitetssenteret i Yrkesvegen. Der venter det både premier og mer til.

– Her blir det musikk, kaffe og kaker og selvsagt premier sponset av det lokale næringslivet, sier arrangørene. Premiene trekkes vilkårlig blant deltakerne, men det blir også premie til beste kostyme og mest pyntede rullator, pluss at det antakelig vanker en oppmerksomhet til startfeltets eldste deltaker.

Vil ha heiagjenger

Som i mange store løp finnes det to ulike løypealternativ. Start- og målområde er ved aktivitetssenteret i Yrkesvegen. Den lengste løypa går helt rundt om bosenteret, mens den korteste varianten snur i rundkjøringa i Husbyvegen.

– Uansett løype er alle med i kampen om premiene, sier arrangørene som håper at mange stiller opp som heiagjenger. – Særlig pårørende er hjertelig velkomne, understreker de.

– I tillegg har vi hjelp fra to klasser fra helse- og oppvekstfag ved Ole Vig videregående skole som skal bidra som ledsagere i selve løpet og som medhjelpere for øvrig.