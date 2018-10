Ungdommer feirer 100-årsdag

Sist oppdatert 23/10/2018 kl 12:28

100-åringen Tord Foleson feirer med storfest hjemme på Bergly.

17. mars 1918 ble Ungdomslaget Tord Foleson stiftet i Sona øst i Stjørdalen. Nå kan dermed det aktive laget som holder bygda sammen feire sin 100-årsdag.

– Ungdomslaget betyr veldig mye som et samlingspunkt i bygda. Vi er så heldige at vi eier forsamlingshuset Bergly og dermed har vi muligheter til å samles der til ulike arrangement, sier Tord Foleson-leder Odd Rune Molland.

Rykende fersk

Han er «ungdom» i ungdomslaget med sine 50 år, men samtidig en av de ferskeste medlemmene.

– Jeg har vært medlem siden vi flyttet til Sona for temmelig nøyaktig tre år siden. Veien var kort inn i ungdomslaget og jeg rykket fort oppover i systemet, sier lederen. Selv er Molland oppvokst like ved Mongstad utenfor Bergen. Der var det ikke noe ungdomslag å melde seg inn i.

– Der var jeg med litt i en leikarring, så det har vært litt dansing, men ikke noe ungdomslag, sier Odd Rune Molland som har bodd 25 år i Bodø før han flyttet til Stjørdal for seks år siden.

Håper på 100 til bords

Nå forbereder ungdomslagslederen og hans styre storstilt 100-årsdag på Bergly. Den foregår lørdag 3. november og alle som har et hjerte i Sona er hjertelig velkommen.

– Vi ser fram til en forholdsvis stor middag hvor vi håper å ha omtrent 100 til bords iallfall. Det blir middag, kaffe og kaker, litt underholdning som seg hør og bør og livemusikk utover kvelden, sier Odd Rune Molland.

Med et håp om 100 gjester betyr det flere enn ungdomslagets 64 medlemmer.

– Gjester fra andre ungdomslag i dalføret er invitert, noen utflyttede tidligere medlemmer som har bidratt i større eller mindre grad er invitert og ellers er selvsagt alle sondalinger hjertelig velkommen. Alle i bygda får en invitasjon, sier Molland.

Arrangerer

Den innflyttede lederen setter stor pris på sin nye hjembygd. Gjennom ulike arrangement møtes bygdafolket titt og ofte med Bergly som base.

– Ei veldig trivelig bygd å komme til hvor vi ble veldig godt mottatt.

– Hva driver Tord Foleson med i jubileumsåret?

– Aktiviteten vår er hovedsakelig ulike arrangement. Sist hadde vi en dialektkveld som viste seg å være veldig populær. Ellers har vi tradisjonelle arrangement som 17. mai-feiring, juletrefest og fotokvelder. Stort sett er det alltid fullt på Bergly for folk i Sona er veldig flinke til å støtte opp om det som skjer.

Kongens mann

Og for den som lurer; navnet Tord Foleson stammer fra 1030. Mannen med ungdomslagsnavnet var merkesmann for kong Olav Haraldsson og gikk i spissen med kongens merke høyt hevet under slaget på Stiklestad. Tord Foleson falt under slaget den 29. juli i 1030. 988 år senere feirer Tord Foleson 100 aktive år i Sona.