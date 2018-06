Klart for smakfulle matdager

Sist oppdatert 14/06/2018 kl 18:59

Fredag og lørdag er 50 deltakere fra hele Midt-Norge klar for de populære matdagene i Stjørdal sentrum.

Her er det smaker fra Stjørdalsføret i regi av Auk som har følgende målsetting: Sanke det beste fra hele dalen for å tilby særegne, varierte og kreative matopplevelser.

Bondens marked sørger for et utvidet tilbud til glede for publikum i selskap med andre aktører som vet å sette smak på hverdagen. Bryggeriene presenterer sine produkter.

Og her er det mange andre spesialiteter enten det er lammeprodukter, brød og bakervarer, badsturøkte produkter, olivenolje, belgiske vafler, klippfisk, tørrfisk og rækling, spekemat av svin, geleer, syltetøy og honning blant mange andre gode tilbud.

Kokkekamper

Dette er også en festdag for barnehagene i Stjørdal som er invitert til «Barnas Storkjøkken». Her får de forsyne seg fra en «frukt og grønnsaksbuffet» i teltet i Gågata. Kokkekamp har også blitt et fast innslag i matdagene og i år får publikum være vitne til to dyster.

For fredag klokka 16.00 er det klart for kokkekamp mellom en kokk fra hotellene Scandic Hell, Quality Airport Hotel Værnes og Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport. Lørdag kl. 13.00 er det amatørenes tur. Da skal de glade amatører Kari Løkholm Hognes, Helene Arnø og Joar Winther med faglig støtte utkjempe sin kokkekamp.

Men det er først etter at plantemarkedet i regi av Stjørdal Hagelag har åpnet. Det skjer ved teltet foran Kjøpmannsgata 34-36. Filippinsk Forening bidrar med dans. Begge dager er det trekning av premier.

Konserter

Matdagene kan også skilte med kulturelle innslag. Fredag skal bandet Malt med seks medlemmer underholde med start kl. 18.30. Her er det rigget til et stort skjenkeområde med fire bryggerier til stede. Det er også muligheter til å få seg en matbit.

To timer senere er det klart for bluesjam på Catering-kaféen til Turid Følke på Coop-senteret i gågata. Blues in Hell er arrangør. Publikum blir oppfordret til å ta med gitar, munnspill, kontrabass eller sangstemme. Det er gratis inngang, men lov til å bruke tips og vipps for dem på scenen.