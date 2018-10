Klatrer mot toppen i Høyre

Nylig ble han valgt til leder i Trøndelag Unge Høyre. Nå er han foreslått på 5.-plass på Høyre-listen til fylkestingsvalget. 21-åringen August Grøntvedt markerer seg sterkt i Høyre.

Han vil fjerne sidemålkarakteren og Kristelig Folkeparti må gjerne søke samarbeid med Arbeiderpartiet for hans del. August Grøntvedt (21) har klare meninger om mye, men har ikke lagt noen plan for sin politiske framtid.

– Jeg legger ingen planer. Nå ble det sånn, så får vi se framover. Jeg tar hvert år som det kommer, sier Grøntvedt.

Han tenkte egentlig å si nei til Trøndelag Unge Høyre. Men i stedet endte han opp som leder og det er ingen tvil om at stjørdalingen er gira på oppgaven. Når han attpåtil er foreslått helt oppe på 5.-plass som vil gi ham en trygg plass i fylkestinget, blir han enda mer gira.

– Jeg er så klar for å jobbe for at Trøndelag skal bli blått nå, sier han.

Hekta på videregående

Han studerer økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim som er en del av NTNU. De fagfeltene opptar selvsagt Grøntvedt, men som ungdomspolitiker brenner han aller mest for skolepolitikken.

– Jeg brenner for valgfritt sidemål i den videregående skolen. Da kan elevene selv velge om de ønsker karakterer i faget.

– Hvorfor?

– På grunn av at når du nå går ut av videregående skole så teller norsk-, og nynorskkarakteren, uforholdsmessig mye. Du får karakter både i hovedmål, sidemål og muntlig, – altså tre norskkarakterer som tellende, mens du får med deg stort sett en karakter fra de øvrige fagene, sier Grøntvedt

Det var nettopp på videregående skole at Grøntvedt ble politisk hekta.

– Det var i forbindelse med valgkampen 2013. Jeg gikk det første året ved Ole Vig videregående skole og engasjerte meg i skolepolitikken. Da husker jeg at jeg gikk hjem og googla og fant partiet mitt. Det var aldri noen tvil om at det måtte være Høyre. Jeg er for personlig frihet og personlige valg.

Helse og skole

Grøntvedt snakker mye, han snakker gjerne og han snakker fort. Her trengs ikke lange kunstpauser for å finne fram argumentene. Unge Høyre-lederen har det klart, men samtidig understreker at han ikke er bastant på alle tanker.

– Jeg ser an veldig fra sak til sak, men forsøker også å se det store bildet. Målet er jo at vi skal bo i et land som er trygt og godt for alle, med en god skole og et trygt forsvar, sier August Grøntvedt.

Skole- og helsepolitikk er det Grøntvedt brenner for. Den teknologiske utviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren opptar ham.

– Gjennom å bruke teknologi kan vi løse mange utfordringer. Mennesker kan bo hjemme lenger, som de fleste ønsker, med ulik hjelp fra teknologiske løsninger, sier 21-åringen.

Forbilderollen

Den nybakte Unge Høyre-lederen sveiper innom mange tema. Politisk forbilde, for eksempel, er en mann som var amerikansk president lenge før Grøntvedt ble født.

– Ronald Reagan. En kjempekarismatisk politiker som fikk mange til å se det store bildet. Han virket å være både humoristisk og jovial.

Det store bildet må også August Grøntvedt se nå. Ikke minst i kjølvannet av Metoo-sakene i norsk politikk kjenner han på lederansvaret.

– Den forrige lederen i Trøndelag Unge Høyre gjorde en kjempejobb med å rydde opp. Hun tok virkelig tak i disse problemstillingene. Jeg må være et forbilde som leder og oppføre meg eksemplarisk. Men vi har et kjempebra miljø både innad i Unge Høyre og også med de andre ungdomspartiene, særlig Unge Venstre og Fremskrittspartiets Ungdom.

Satser på blått Trøndelag

Studier og politikk blir livet framover for August Grøntvedt. Han har sittet som nestleder i Stjørdal Høyre, men det vervet sier han nå fra seg for å få tid til alle andre oppgaver. Noe av det han ser aller mest fram til er skoledebattene før valget neste høst.

– Jeg stiller veldig gjerne der ja, sier August Grøntvedt og er krystallklar på at han skal gjøre sitt for å få til maktendring i Trøndelag.