Knuste RBK-stjerner i triksekonkurranse

Sist oppdatert 14/08/2018 kl 15:47

Noah Iversen Brenne (11) og Håkon Morseth (12) knuste Rosenborg-stjernene Arild Østbø og Alex Gersbach i triksekonkurranse under Rosenborgs egen fotballskole på Blinkbanen.

Rosenborgs nest beste keeper, Arild Østbø og deres australske landslagsback, Alex Gersbach, måtte tåle et tap på Blinkbanen tirsdag ettermiddag.

– Lætt, var den umiddelbare kommentaren til 11-åringen Noah Iversen Brenne fra Charlottenlund som vant trikseskonkurransen. Vinneren, med bestefar Asbjørn som en av de nærmeste naboene til Blinkbanen, har en pers på over 1100 i triksing. Det var ganske tydelig da Rosenborg-utfordrerne dukket opp. Østbø og Gersbach var rett og slett sjanseløse mot Iversen Brenne og Håkon Morseth fra Hegra.

– Det var kjempeartig, sier Morseth som ble litt syk og måtte kaste inn håndkleet under mandagens fotballskole. Tirsdag var han tilbake i stor trikseform.

Midt blant 144 unger på fotballskole og over 30 instruktører fra Stjørdals-Blinks G19- og G16-lag gliste fotballskolesjef Kari Løkholm Hognes som en sol. Energibunten kom rett fra vervet som HR-sjef under Landsskytterstevnet til å styre Rosenborgs fotballskole vel i havn.

– Det har funka kjempebra. Vi hadde en topp fotballskole i fjor; i år har vi tatt enda et knepp opp, synes Løkholm Hognes.

– Hva har vært bedre?

– For det første er instruktørene våre ett år eldre og ett år tydeligere. De er rett og slett utrolig flinke på alle måter. For det andre har vi hatt egne keeperøkter med 26 unger. G19-keeper Halvor Nysæther har planlagt og gjennomført helt strålende med veldig god hjelp fra G16-keeper Peder Hindseth. I tillegg har vi hatt litt andre aktiviteter innimellom fotballøktene. Så skal jeg selvsagt ikke glemme de fantastiske veteranene i klubben. Mandag smurte de opp 440 brødskiver til lunsj, og det er bare en liten del av det de gjør, sier Løkholm Hognes.

Rosenborg Fotballskole arrangeres over store deler av Trøndelag, og Stjørdals-varianten holder skyhøyt nivå. Det får Løkholm Hognes dokumentert fra Rosenborgs eget mannskap på Blinkbanen.

– De sier at denne skolen her er helt på nivå med det de selv driver på Lerkendal. Det synes vi er stas, sier Kari Løkholm Hognes.