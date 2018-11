Kø for gratis dekkskifte

Sist oppdatert 02/11/2018 kl 08:35

Bil etter bil kom for å få på vinterskoene.

– Dette er jo et kjempetilbud for oss oppi årene og uføre, sier Steinar Vassli som får hjelp av Tangmoens fotballjenter til å skifte dekk hos NAF. 18 biler sto i kø utenfor NAF Stjørdal denne kalde torsdagskvelden, klare for å få gratis dekkomlegg. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Jeg har vært NAF-medlem i snart to mannsaldre nå, sier Steinar Vassli fra Stjørdal som vanligvis får hjelp av barnebarna til å skifte dekk. – Jeg kom hit kl 16 som var en time før de åpnet.

– Var du først i køen?

– Nummer fem, sier Steinar Vassli som venter på å få kjørt hjem med piggfrie vinterdekk.

I år var det damelaget til Tangmoen IL som ble valgt ut til å være dekkskifterne. Jentene ble delt i to lag som kjører en litt uhøytidelig, intern konkurranse, med treneren på det ene teamet og laglederen på det andre.

– Bratt læringskurve til tross, Tangmoen IL har tydeligvis verdens beste jenter til å gjøre denne jobben, sier en fornøyd senterleder, Stig Mikalsen.