Person fastklemt etter kollisjon

Sist oppdatert 11/06/2018 kl 17:25

En person satt fastklemt etter en kollisjon på E6 ved Langstein. I følge politiets meldinger har det vært et sammenstøt mellom vogntog og personbil.

Det er politiet i Trøndelag som melder dette på Twitter mandag klokka 16.10. Et kvarter senere melder politiet at mannskap på stedet driver med frigjøringsarbeid, og at luftambulansen lander på ulykkesstedet. En person er frigjort fra personbilen, opplyser politiet. Den skadede personen skal være en kvinne. Hennes tilstand er foreløpig ikke kjent.

Ulykken skal ha skjedd i Paradisbukta, ved den gamle kafeen.

E6 var stengt i begge retninger som følge av ulykken, men politiet melder at begge felt er åpnet klokka 17.20.

#Stjørdal. Trafikkuhell E-6 Langstein. Sammenstøt mellom vogntog og personbil. Person sitter fastklemt. Nødetater er på stedet — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 11, 2018