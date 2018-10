Sist oppdatert 01/10/2018 kl 18:52

Det har vært en trafikkulykke på E6 ved avkjøringen til Krøkesberget på Skatval. I følge vår person på ulykkesstedet har det vært et relativt kraftig sammenstøt uten at det skal ha medført personskader. Ut fra situasjonen og skadene kan det tyde på at en ventende bil har blitt påkjørt bakfra. Politiet melder at det har oppstått noen trafikale problemer på stedet.