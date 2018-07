Sist oppdatert 06/07/2018 kl 09:53

To biler var involvert i en kollisjon på E6 i Åsen litt før klokka halv sju fredag morgen. I følge politiets meldinger skal det ikke være noen personskader som følge av ulykken. Trønder-Avisa skriver at at en kvinne i 50-årene er fratatt førerkortet etter hendelsen med mistanke om at hun har brutt vikeplikt-regelen. Ingen av de to kjøretøyene var kjørbare etter hendelsen, skriver avisa.