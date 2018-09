Fratatt førerkortet etter kappkjøring

Sist oppdatert 01/09/2018 kl 22:53

To biler kolliderte lørdag kveld ved Leira industriområde, altså i Sutterøy-området, melder politiet i Trøndelag på Twitter. Politiet, som kom til ulykkesstedet omtrent et kvarter før klokka 22, opplyser at det skal være én person i hver av de to bilene. Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader. Etter å ha gjennomført avhør av flere vitner på stedet har en ung mann fått førerkortet beslaglagt på grunn av mistanke om kappkjøring.

