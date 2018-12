En kjørt til sykehus etter kollisjon i tunnel

Politiet melder om at det har vært en kollisjon mellom to biler på E6 i nordgående retning ved Tangtunnelen i Stjørdal. To personbiler var involvert i ulykken og en av personene er sendt til akuttmottaket ved St. Olavs Hospital. To andre personer får helsehjelp på ulykkesstedet. Det er store materielle skader på bilene. I følge politiets meldinger har det vært en påkjørsel bakfra. Ett felt i nordgående retning gjennom Tangtunnelen er åpnet igjen like før klokka 15.30.

