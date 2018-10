Sist oppdatert 11/10/2018 kl 14:46

Forberedelsene til den store militærøvelsen Trident Juncture er i full gang og militært materiell og kjøretøy fraktes langs vei. Så også i Trøndelag. Torsdag vil det først og fremst merkes med to kolonner på E6 mellom Trondheim og Værnes på kvelden. Statens vegvesen melder om at de to kolonnene vil kjøre mellom klokka 18 og 18.55 på E6.

– En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene, heter det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.