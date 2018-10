Kom seg trygt ned fra fjellet med telefonhjelp

Sist oppdatert 07/10/2018 kl 09:04

To kvinner som skulle gå til Litjkjølhaugen i Meråker måtte ha telefonisk hjelp for å finne tilbake til utgangspunktet. I følge adressa.no ringte de to damene i 40-50-årsalderen til politiet i 14-tiden lørdag da de ikke visste hvor de befant seg. Det ble gjort klart for leteaksjon, men gjennom telefonen fikk politiet geleidet kvinnene trygt tilbake til utgangspunktet ved Feren i Meråker. Fire-fem timer senere skal de ha kommet seg trygt ned til Feren.

Lørdagen var preget av mye regn og dårlig sikt i fjellområdene og høsten maner til forsiktighet i fjellheimen. Litjkjølhaugen er forøvrig Meråkers femte høyeste fjell med sine 1.152 meter over havet.