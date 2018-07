Mikser opera og revy i «Operevy»

Sist oppdatert 25/07/2018 kl 14:08

Astrid Johanne Eggen og Finn O. Fosmo inntar Rampa-scenen.

Onsdag 5. og torsdag 6. september er det klart for revy på Rampa i Hommelvik. Den tidligere revyaktivisten Finn O. Fosmo, kjent fra utallige oppsetninger de siste 25 årene, har funnet tilbake til røttene og setter nå opp lokalrevy på Cafe Rampa i Hommelvik.

Sammen med seg på scenen, har han barndomsvenninnen Astrid Johanne Eggen, som han spilte revy sammen med for over 30 år siden. Hun har årelang erfaring fra blant annet operaen på Steinvikholmen og mange andre oppsetninger, som for eksempel i Carl Halck og i Cappella. Eggen synger sopran, og opera og musikaler ligger hennes hjerte nært.

Revyen har fått navnet «Operevy», noe som på den ene siden gjenspeiler at Eggen har både interesse og erfaring, mens revysjefen muligens mangler begge deler.

– Opera har blitt så populært, og det er også revy. Ideen er å slå sammen de to sjangerne, i en og samme forestilling. Litt opera og litt revy, med andre ord, en Operarevy, sier Fosmo,

Forestillingen blir på en måte klassisk revy, hvor det ene nummeret avløser det andre. I tillegg blir det nok et visuelt hørespill, og ikke minst flere forsøk på knallgode parodier.

– Vi slår også et slag for limericks. Etter at Jon Herwig Carlsen forsvant fra TV, er det lite limericks å høre, mener Finn O. Fosmo og avslører at det etter hvert vil åpnes for innsending av limericks på revyens Facebook-event.

Med seg til Cafe Rampa, har Eggen og Fosmo et orkester bestående av musikere med årelang erfaring. Musikantene Morten Teigen, Rune Trondsetås og Torstein Hope har spilt sammen i flere orkester og kan skilte med flere priser fra ulike konkurranser.