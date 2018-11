Kombinerer toalett-tak og smørebu

Sist oppdatert 14/11/2018 kl 07:41

Om du ikke kan gå tørrskodd til toalettene i Remarka nå så blir det iallfall bittelitt mer behagelig.

– Det bygges tak som har takutstikk slik at det blir overbygg over dørene og ekstra lengde i ene enden til «smørebu», forteller Elin Aune ved park- og idrettsenheten til Stjørdal kommune. Takutstikket vil også sørge for at det blir mindre snø foran dørene til vinteren.

Litt mer komfort på parkeringsplassen ved den mye besøkte bymarka blir nok veldig godt mottatt, og i tillegg får du altså muligheten til å stå under tak for å få blå Swix´en på plass under skiene.