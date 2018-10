Kommer med gruvemusikk

Sist oppdatert 01/10/2018 kl 10:48

Arnfinn Strømmevold kommer til Meråker mandag for å fortelle «Historien om Elden» og framføre sanger fra både Elden og gruvene.

Han er Mr. Røros. Mannen med det lett gjenkjennelige skjegget og verdens mest utpregede Røros-dialekt, Arnfinn Strømmevold.

Nå er han ute på turné i regi av Folkeakademiet Midt-Norge. Mandag ettermiddag står Meråker Samfunnshus på turneplanen.

Arnfinn Strømmevold er en musiker og kulturarbeider fra Røros. Han er låtskriver, vokalist og gitarist i bandet Bergstaden Old Stars. Han er en av to manusforfattere og komponister av musikkspillet «Elden» på Røros, og spilte rollen som «Per Åke Lind» fram til 2014. Stykket henter sin handling fra karolinernes marsj over Tydalsfjellene og angrepet på Røros i 1718. I 2015 ble han tildelt Sør-Trøndelag fylkes kulturpris

– I regi av Folkeakademiet Midt-Norge har han to program med seg på ferden: «Historien om Elden» og «Gruvesanger ispedd historier frå Røros», forteller leder for Folkeakademiet i Meråker, Åsmund Øverkil.

Elden-historien

Arnfinn Strømmevold vil blant annet fortelle historien om hvordan musikkteateret Elden ble til. Han tar publikum med tilbake til den spede begynnelsen i 1980, og fram til i dag som en av Norges best besøkte og mest spektakulære friluftsteateroppsetninger. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

– Strømmevold framfører mange av de vakre sangene fra det utendørs musikkteateret, og vi får høre om den enorme utviklingen Elden har hatt og hva musikkteateret har betydd for Rørossamfunnet, sier Øverkil.

Gruvesanger

Fra gruvebygda Røros har Arnfinn Strømmevold også med seg noen sanger til gruvebygda Meråker.

– Han spiller egenkomponerte sanger, og forteller historier fra gruvene på Røros. En av sangene, «N´bessfar», handler om Arnfinns egen bestefar som begynte som «vaskarryss» i gruva som 7-åring, sier Åsmund Øverkil.

Arrangørene i Meråker, som i tillegg til Folkeakademiet er Meråker Pensjonistlag ønsker seg mange gjester til samfunnshuset mandag ettermiddag. Øverkil sier at inngangsbilletten også inkluderer kaffe med nogo attåt.