Kommunalt ansatte skal få årlig fest

Ordfører Ivar Vigdenes og hans samarbeidspartier i Stjørdal kommune prioriterer årlige ansattefester for de omtrent 1.800 personene som har kommunen som arbeidsgiver.

– Da jeg tok over som ordfører etter Johan Arnt Elverum ga han meg to klare beskjeder. Det ene var å aldri si nei til sanitetsforeningene. Det andre var å videreføre ordningen med ansattefest, sa Ivar Vigdenes da han holdt sitt budsjettinnlegg i kommunestyret torsdag formiddag.

– Jeg er veldig glad for at Stjørdal kommune har kommet fram til en ordning med egen fest for de ansatte. Nå blir det innført som en årlig begivenhet. Jeg mener at Stjørdal som kommune skal skille seg ut på dette området. Mange private bedrifter er veldig flinke til å ta vare på sine ansatte og gjøre stas på dem. Vi som kommune kan ikke være noe dårligere. Generelt har kommune-Norge forsømt denne oppgaven. Men jeg ønsker at Stjørdal skal gå foran også på dette området.

– Når blir den første festen?

– Den første ansattefesten vil finne sted i sammenheng med byfesten i august. Da spleiser vi på kostnaden og kommer ut med en gunstig løsning for begge parter. Vi rigger lyd og lys til to arrangement parallelt istedenfor å måtte gå til to bestillinger. Vi kan også spleise på artister, sier ordføreren som i spenning venter på forslagene fra kulturetaten.