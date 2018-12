Kommunen får ikke gi VM-garanti

Sist oppdatert 03/12/2018 kl 20:53

Fylkesmannen sier nei til at Stjørdal kommune kan stille kommunal garanti for et lån til HellRX.

Det var i oktober-møtet at kommunestyret i Stjørdal vedtok å innvilge aksjeselskapet HellRX, som står bak VM-runden i rallycross på Lånkebanen, en simpel kausjon. Denne gjaldt for et lån på 2,1 millioner som VM-arrangørene ville ta opp for å utføre nødvendige investeringer. Dette vedtaket har nå Fylkesmannen i Trøndelag stoppet. Årsaken er at Fylkesmannen mener at virksomheten i selskapet består av aktiviteter som anses som næringsvirksomhet.

– Vurderingen av at tiltaket faller inn under næringsvirksomhetsbegrepet styrkes etter vår mening av at dette handler om en VM-runde og at denne aktiviteten i sin art tilsier næring, skriver direktør Mari Mogstad i kommunal- og justisavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag i sitt vedtak.

Stjørdal kommune kan innen en frist på seks uker klage på vedtaket fra Fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.