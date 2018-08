Kong Magnus sin blues

Blues in Hell er godt i gang på Scandic Hell Hotel. Magnus Berg er ett av de unge store talenter som overgår enhver forventa tone.

Allrerede fredag midt på dagen var det topp stemning på og foran scener på Blues in Hell. Bluesfolket beveges av tonene fra noen av Europas største musikere i sjangeren, og fullkomment blir dette når unge musikere får sin egen scene til rådighet.

Fortsatt unge Magnus Berg spiller hot as hell med sin Tabasco-gitar, og han er i klasse med Stevie Ray Vauhgan med sin traktering av el-gitaren. Balansen mellom bølgende rolig blues og rå riff er bare en herlig opplevelse. Så vil vi aldri få omtalt alle, men deler gleden med at SKA-frika lokalt spiller skjorta bløt og det faktum at på åpninga Jan Erik Moe (Big Moe) fikk tildelt Hell Awards for 2018. Festivalen, fullsatt med herlig blues, pågår ut helga.