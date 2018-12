Kongen kommer til ski-NM

Kongen kommer til NM på ski i Meråker i februar 2019. Der er første gang Kong Harald besøker Meråker kommune.

NM på ski 2019 arrangeres 31. januar – 3. februar. Kongen som har besøkt NM på ski utallige ganger er levende opptatt av skisport. Nå er det klart at H.M. Kongen også kommer til Meråker. Kommunen står som arrangør av NM i nordiske grener 2019.

– Det er gledelig at Kong Harald vil overvære norgesmesterskapet her i Meråker, sier leder for hovedkomiteen Bjørg Sissel Kvannli. Hun ser fram til å ønske Kongen velkommen til Meråker og NM-arenaen.

H.M. Kongen vil være tilstede både lørdag 2. og søndag 3. februar for å følge NM-øvelsene tett.