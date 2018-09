Kongens Fortjenstmedalje til Melkeraaen

Sist oppdatert 17/09/2018 kl 19:39

Helga Melkeraaen (66) er tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

Totalt over 100 personer var møtt fram for å hylle Helga Melkeraaen mandag kveld. Familie, venner og kolleger var på plass i Kimen da kveldens hovedperson uvitende ankom kulturhuset. «Hemmeligheten» var dekket bak at hun skulle holde et foredrag. I stedet dukket ordfører Ivar Vigdenes og delte ut Kongens Fortjenstmedalje.

Helga Melkeraaen er mangeårig helsesøster og arbeider nå som seniorrådgiver ved Lærings- og mestringssenteret – KoRus i Trondheim.

Melkeraaen får blant annet den høythengende prisen for stor innsats gjennom mange år innenfor rusomsorgen. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Det var både taler og en egen sang skrevet for henne framført av Dameavdelingen. Klinikksjef ved St. Olavs Hospital, Kristin Smedsrud, var blant talerne som roste Melkeraaen sitt arbeid. Kolleger fra KoRus (Kompetansesenter Rus – Midt Norge), hennes tre barn og Jon Elverum fra Blå Kors var blant gratulantene. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Lokalt la Karin Tuvmarken ved NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge vekt på hennes innsats i en stor region. Kaffe og kaker hørte selvsagt med til festkvelden.

Kongens Fortjenstmedalje tildeles personer som har lagt ned en samfunnsnyttig innsats over lengre tid. Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.