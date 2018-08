Konsert med egne barnesanger

Sist oppdatert 09/08/2018 kl 21:40

Ola Gresseth og Torkell Sørensen holder to konserter i Stjørdal kirke med innhold som passer for store og små førstkommende lørdag.

Konsertene er spesielt beregnet på barn opptil sju år. Konsertene er gratis for alle og vil inneholde sanger som Ola Gresseth og Torkell Sørensen selv har laget. Seks av sangene er spilt inn i studio og vil lanseres på strømmetjenester etter konsertene.

Dette har vært et prosjekt i samarbeid med menighetene i Stjørdal. Her deltar de to karene som artister, mens kunstner Oddrun Øfsti Brandsæter har laget fem forskjellige maleri som tilhører hver sin sang. Disse vil også bli vist fram for første gang under konserten.

Gresseth og Sørensen lager musikk som passer godt for de minste, og barna i deres barnehager får egenprodusert musikk som en stor del av hverdagen. Menighetene i Stjørdal setter stor pris på måten de når ut til barna på og ønsker å spre dette ut til flere.

Sangene er laget med ekte trønderdialekt som treffer både barn og voksne. Innholdet i tekstene formidler tro på en enkel måte og melodiene er fengende for barn i alle aldre. Konsertene i kirken foregår klokka 11 og 13.