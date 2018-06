Kornåker utenfor Kimen

Det blir snart grøntareal nord for Kimen der anleggsbrakkene sto helt fram til i vår. Men de som venter på grønn plen får seg en overraskelse.

– I kontrakten min med Skanska står det at området skal tilbakeføres til slik det var, og det var vel åker her. John Reidar Halle i Brødrene Halle flirer godt. Han har nemlig ikke sådd plen på nordsiden av Kimen, han har sådd havre.

Tatt en sjanse

Om en ukes tid regner Halle med at det begynner å spire og gro utenfor Kimen, og etter hvert vil det bli en bra kornåker midt i byens sentrum. Han vedgår at han har tatt en aldri så liten sjanse her, – svært få vet hva han har puttet i jorda.

– Jeg hadde med meg Ove Rune Rolfseng fra By gård som landbrukspesialist da vi sådde, sier Halle.

– Er det ingen i kommuneadministrasjonen som vet noe om dette heller?

– Ingen. Jeg håper på tilgivelse fra gartneravdelingen. Om jeg får kjeft får det bare være, – nå er det gjort, sier John Reidar Halle.

– Passer ved kulturhuset

– Min tanke er at det passer veldig godt å ha litt havre utenfor et kulturhus som heter Kimen. Jeg har lyst til å utfordre Museets Venner til å bidra til innhøstingen og kanskje lage noen kornband eller lignende når det blir klart for det, sier John Reidar Halle.

– Blir det havre her år etter år?

– Det får vi vel se. Sist var det kanskje potet her, men det er vel alltid sunt å ha litt variasjon i hva som dyrkes. Men det er klart; hvis ledelsen ønsker at det skal bli plen, så blir det plen etter hvert, sier John Reidar Halle.