Kortere kø til helsestasjonene

Sist oppdatert 08/06/2018 kl 10:25

Malvik kommune satser på at et nytt felles telefonnummer skal gjøre det lettere å komme i kontakt med de ansatte ved helsestasjonene.

Helsestasjonene i Malvik kommune får nå felles telefonnummer, både for Hommelvik helsestasjon og Vikhammer helsestasjon. Det melder Malvik kommune i en pressemelding.

Det nye nummeret, 918 82 500 erstatter de separate numrene til hver enkelt helsestasjon. Alle som ringer de gamle numrene sluses direkte videre, og det er forventet mindre køtid for innbyggeren.

– Malvik kommune er opptatt av å forbedre tjenestetilbudet. Vi ønsker at alle på enklest mulig måte i en travel hverdag kan nå oss, uten å måtte vente. Telefontiden er mandag til fredag fra klokken 08.30–10.30 og 13.00–14.00. Åpningstidene ved helsestasjonene fortsetter som før, mandag til fredag 08.30–15.00, heter det i pressemeldingen fra kommunen.

For å lettere nå riktig helsestasjon og ansatt, er også e-postadressen helsestasjon@malvik.kommune.no lansert. Her kan innbyggeren sende henvendelser, der den vil bli videresendt til riktig vedkommende. Malvik kommune oppfordrer til å ikke sende sensitiv informasjon over e-post.

– Allerede i 2017 begynte helsestasjonene å sende ut tekstmelding i forkant av timeavtalene. Dette fungerer veldig bra både for oss, og innbyggerne, som virker å være veldig fornøyd, sier helsesøster Karina Skårdalsmo.