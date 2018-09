Krakilsk mann spyttet etter festvakter

Sist oppdatert 30/09/2018 kl 14:50

Under en fest i Hegra lørdag kveld skal en 18-åring ha oppført seg på en slik måte at det kan få etterspill. Det var klokka halv to at politiet fikk beskjed om en ordensforstyrrelse i forbindelse med en fest i Hegra. Vedkommende ble beskrevet som krakilsk. I følge politiets operasjonsleder skal mannen ha satt seg kraftig til motverge og blant annet spyttet etter vaktene på festen.

– Vaktene ønsket hjelp fra politiet, og vi kom etter hvert til stedet, sier politiets operasjonsleder til Trønder-Avisa. Det vil bli gjort en vurdering etter helga om saken skal forfølges.