Kulespesialist pers´et i høyde

15-åringen Oscar Sebastian Sederholm Hoff satser på kule, og fikk bestemannspremie for det under Sonalekene. Men mest overrasket han i høyde. SE VIDEO FRA SONALEKENE LENGRE NEDE I ARTIKKELEN!

Oscar Sebastian Sederholm Hoff (15) har tidligere i år hatt to treninger med høyde, med 1,40 som beste hoppet.

– Så det var litt pang egentlig. Jeg vet ikke akkurat hva som skjedde, men jeg vet at jeg bare innså noe nytt. Jeg gjør jo forskjellige ting med foten for å varme opp, sier 15-åringen som denne gang gikk over 1,55.

– Var det noe spesielt du gjorde?

– Tok hælen ned i bakken først og så hoppet opp på tærne. Det vanligste er å ta tåa ned og så prøve å hoppe på hælen, men det er det ikke verdt å prøve engang.

Oscar Sederholm Hoff hadde 1,46 som rekord fra forrige sommer. Nå fikk han 1,55.

– Og så får jeg plutselig fem centimeter til. 1,60 next, liksom!

Men for framtiden tenker han kule, hvor han er på 3. plass i Norge i sin klasse. Kula veier 4 kilo.

– Begge foreldrene mine er kulestøtere. Mamma (Katarina Sederholm Hoff) har fortsatt norgesrekorden og pappa (Roar Hoff) har vært norgesmester.

For sitt kuleresultat vant Oscar Sederholm Hoff bestemannspremie. Stevnets beste resultat stod Thea Leirfall Bremset for med 5,58 i lengde. Resultatet kvalifiserte til bestemannspremie og napp i stevnets vandrepokal.