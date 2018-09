Kulturkaffe med ung Armfeldt-ekspert

Hegra Historielag drar i gang kulturkaffen etter sommeren, og det gjør de med en ung og dyktig formidler.

– Tor Martin Nordtømme er bare 21 år, men veldig dyktig. Verdalingen er ekspert på Armfeldt og utrolig flink til å foredra, reklamerer John Ole Fossbakk, som er en av mennene som sørger for fullsatte hus i Hegra en gang i måneden.

Også på førstkommende torsdag har de lagt arrangementet til Hegra menighetshus der det er godt med plass.

– Vi regner med fullt hus, og det vil si opp mot 120 personer, sier Fossbakk, som forteller at kulturkaffegjestene kommer fra hele Værnesregionen og litt til.

I tillegg til at Nordtømme forteller om Armfeldts felttog vil han spesielt ta for seg den unge gutten Anders Henrik Ramsay. Han var bare 11 år da han fulgte sin far på ferden gjennom de norske fjellene. Faren var major ved Åbo og Björneborgs regiment. Dette var bare starten på en lang militærkarriere for Ramsay. Han tjenestegjorde i det franske regimentet, og var med i felttoget over Rhinen mot Tyskland og den svensk-russiske krigen i 1741-1743.

Mer om historien om 11-åringen, som startet sin militære karriere i general Armfeldts felttog og avsluttet som generalløytnant, blir det å høre i menighetshuset i Hegra torsdag med oppstart klokka 11. I tillegg til spennende foredrag lover Fossbakk som vanlig ut gode vafler og kaffe.