Kurstilbud skal hjelpe barn med overvekt

Onsdag 16. januar starter Stjørdal helsestasjon opp kurs for barn med overvekt og deres foreldre. Helsesøster Ingvild Meyer forteller at det er tre ledige plasser.

– Vår erfaring er at alle foreldre ønsker å gjøre det beste de kan for sine barn. Når det kommer til mat er det mange foreldre som synes det er vanskelig å vite hvordan man kan sette grenser på en god måte for sine barn, og hvordan få til et godt samarbeid rundt dette med mat og måltider, forteller Ingvild Meyer.

Mat, aktivitet og motivasjon

Hun er helsesøster ved Stjørdal helsestasjon og Helsestasjon for ungdom. Neste onsdag starter årets kurs for barn i alderen fra fire til tolv år som sliter med overvekt og deres familier.

– Dette er en kursrekke som går over fem kvelder med nyttige fokusområder som hvordan kan fremme god helse hos barn, kosthold, fysisk aktivitet, motivasjon, gode valg og tilnærminger som gjør at barn opprettholder et sunt og godt forhold til mat og etablerer helsefremmende spisevaner,

sier Meyer.

Gode erfaringer

Hun forteller at kurset har vært gjennomført årlig med gode erfaringer.

– I fjor var det ti familier som deltok og gjennomførte kursrekka og tilbakemeldingene etter kurset var veldig gode. Effekten var også god hos de aller fleste barna etter endt kurs, sier Meyer som forteller at de har et overordnet mål for kurset.

– Vi har som mål å forebygge at barn drar med seg overvekten inn i voksen alder da vi vet at det kan bety mye for både den psykiske og fysiske helsen, sier Ingvild Meyer.

Ulik kompetanse

I tillegg til helsesøster Ingvild Meyer som deltar på samtlige fem kurskvelder, som går med 14 dagers mellomrom, deltar både ernæringsfysiolog, fysioterapeut, psykolog, Frisklivssentralen og PMTO-terapeut med sin fagkompetanse.

Men helsesøsteren er tydelig på at her må man nå være kjapt ute.

– Vi har tre ledige plasser på kurset, så dersom noen skulle være interessert er det bare å melde seg på til min e-postadresse ingvild.meyer@stjordal.kommune.no så fort som mulig og senest innen onsdag 16. januar, sier Ingvild Meyer.