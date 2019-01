Kutter momsen på fisk

– Vi skal øke fiskekonsumet like mye de neste seks ukene som regjeringen har hatt som mål i sin femårs-plan, sier butikksjefen ved Kiwi Mindes Hus, Sonja Helen Moen.

Myndighetene har satt seg mål om å øke forbruket av fisk med 20 prosent innen utgangen av 2021. Men utviklingen går feil vei. Totalt har husholdningskonsumet av sjømat i Norge falt med 17 % mellom 2012 og 2017, ifølge tall fra Norsk Sjømatråd.

– Vi i Kiwi mener det er på tide å gjøre flere grep for å snu denne trenden, og vi vet at mange av våre kunder tenker som oss. Faktisk ønsker seks av ti av oss å spise mer fisk dette året. Det vil vi i Kiwi gjerne hjelpe kundene med, sier Sonja Helen Moen.

Hun tror prisøkningen på fisk de siste årene er hovedårsaken til reduksjonen i konsum av fisk. Norske fiskepriser har skutt i været på grunn av internasjonal etterspørsel, og butikksjefen mener konsum og pris henger tett sammen.

– En undersøkelse Kantar TNS har gjort for Kiwi viser at pris er den største barrieren for å velge fisk. Og hele 83 prosent mener det er viktigere å få ned prisen på sunne varer enn å sette opp prisen på de mindre sunne, sier Moen.

Derfor kutter Kiwi nå prisen på all fersk og frossen fisk tilsvarende momsen. Kjeden ønsker å vise politikerne hvilken effekt pris har for at folk skal spise mer fisk.

– Da Kiwi kuttet prisene på frukt og grønt tilsvarende momsen i 2007, økte salget med 23 prosent umiddelbart. I 2011 gjorde vi det samme med nøkkelhullsprodukter, og da økte salget med 22 prosent. Nå gjør vi det igjen, og kutter momsen på all fersk og frossen fisk fra 7. januar til 17. februar, sier Sonja Helen Moen, og oppfordrer alle kunder til å bli med på eksperimentet.