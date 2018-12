Kvinne knuste ølglass i hodet på mann

Det ble amper stemning rundt bordet ved utestedet i Trondheim, og det endte med at en Stjørdals-kvinne i 30-årene kastet et glass i hodet på en mann. Før dette kastet hun innholdet i glasset mot en av mennene som satt rundt bordet.

Tiltalte forklarte at hun bare mente å kaste glasset i veggen, og at det var et uhell at hun traff fornærmede. Hun avviste at hun ville skade fornærmede, og hevdet hun ville kaste glasset i veggen for å få stanset situasjonen mellom sin samboer og de øvrige ved bordet.

– Retten tror ikke på tiltaltes forklaring om det, og finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at hun kastet glasset på fornærmede med viten og vilje, og til hensikt å treffe han. Tiltalte var i forkant sint og opprørt på fornærmede og hans kompiser, og retten anser det ikke tilfeldig at hun traff ham. Tiltalte stod ca. 1 meter unna fornærmede da hun kastet. Det skal godt gjøres å bomme på så kort avstand. Hvis hun mente å treffe veggen, kunne hun gjort det uten å kaste i retning av fornærmede, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Etter hendelsen på utestedet ble Stjørdals-kvinnen bortvist fra stedet. I forbindelse med det både slo og sparket hun utestedets ordensvakt, og en video fra et overvåkningskamera viser at kvinnen også hadde flere utfall mot vakten i etterkant.

Hendelsen i Trondheim skjedde i november i fjor, og tiden som har gått siden den gang talte i formildende retning da dommen ble avsagt. Det teller også i kvinnens favør at de verbale utfallene var berettiget harme ettersom hun følte at hennes samboer var truet.

Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 90 dager.