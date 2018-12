Kvinne smuglet store mengder morfin

Sist oppdatert 02/12/2018 kl 09:44

Kvinnen i 30-årene hadde med seg 240 tabletter morfin da hun ble stoppet på Trondheim lufthavn Værnes i fjor sommer. I tillegg hadde hun med seg 520 øvrige tabletter.

Kvinnen reistefra Alicante i Spania til Stjørdal denne lørdagen i fjor sommer. Tablettene hun hadde i kofferten da hun ankom flyplassen i Stjørdal hadde hun kjøpt på et apotek i Spania. Dette er reseptbelagte tabletter med narkotisk innhold og kvinnen kunne ikke legge fram noen dokumentasjon om at hun lovlig kunne bringe disse inn i landet.

Det store morfinbeslaget er omregnet til 784 rusdoser ved inntak i tablettform og 2.352 rusdoser ved inntak intravenøst.

– Det klare utgangspunkt ved innførsel av en slik mengde narkotika vil være en lengre ubetinget fengselsstraff. Mengden morfin alene tilsier etter rettens syn fengselsstraff på i overkant av to år, skriver Inntrøndelag tingrett i sin dom.

Men kvinnens livssituasjon gjør at de valgte å dømme henne til samfunnsstraff. Årsaken er at kvinnen, etter langvarig rusmisbruk og et omflakkende liv delvis uten fast bopel, nå er i en gryende rehabilitering.

– Retten vurderer at det vil være svært ødeleggende for tiltaltes videre utvikling om hun nå må inn og sone fengselsstraff. En samfunnsstraff vil på den annen side kunne bidra med struktur og innhold i tiltaltes hverdag, og vil bedre kunne bidra til at rehabiliteringen fortsetter, heter det i dommen fra tingretten.

De har også sett hen til at saken har blitt noe gammel før den kom til behandling i rettssystemet.

Kvinnen fra Trondheim ble dømt til lovens maksimum på 420 timer samfunnsstraff.