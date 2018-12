Kvinne sparket politi under pågripelse

En kvinne i 30-årene prøvde å komme seg unna da hun ble pågrepet i sin egen bolig i Stjørdal. Hendelsen skjedde en mandag kveld i juni og politiet var varslet om husbråk i leiligheten som kvinnen og hennes samboer bodde i. Politiet rykket ut med totalt sju tjenestemenn, inkludert tre politistudenter. Da politiet kom til stedet var det kun kvinnen og samboeren som var til stede. Det var en av politistudentene som ble sparket flere ganger i låret av kvinnen som da lå i sofaen og forsøkte å vri seg unna. Etter denne hendelsen ble kvinnen brakt til sentralarresten i Trondheim.

De tre dommerne i Inntrøndelag tingrett delte seg da kvinnens straff nylig skulle fastsettes. Flertallet, som besto av de to meddommerne, mente at samfunnsstraff var riktig reaksjon.

– En slik straff vil gjøre det mulig for tiltalte å fortsette den positive utviklingen i arbeidslivet, samt å fortsette i behandling for sine psykiske utfordringer. Rettens flertall vil særlig bemerke at samfunnsstraffen her bør ha fokus på sinnemestring, heter det i dommen fra tingretten.

Mindretallet, tingrettsdommeren, mente at de ikke kunne fravike hovedregelen om ubetinget fengsel i slike saker.

Dommen ble dermed 30 timer samfunnsstraff og kvinnen må betale saksomkostninger på 1.500 kroner.