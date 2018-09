Kvithyll kommer til Kimen for spesialforestilling

Elisabeth Kvithyll fra Stjørdal har vært produsent for den kritikerroste filmen «Blindsone». Fredag er det spesialvisning i Kimen kino, og da vil Kvithyll være til stede.

«Blindsone» er en film som følger en mors kamp for å forstå sin datters krise, når den rammer hele familien. Hvordan kan vi som voksne, foreldre og samfunn hjelpe barn og ungdom å åpne opp om vanskelige tanker og psykiske lidelser, når idealene bygger på lykke og overskudd?

Kjente skuespillere som Pia Tjelta og Anders Baasmo Christiansen har sentrale roller i filmen som er regidebuten til Tuva Novotny. Og produsent for filmen er altså stjørdalskvinnen Elisabeth Kvithyll.

Kvithyll kommer til Kimen kino for å se filmen klokka 13 fredag og hun vil delta i en panelsamtale med Rita Småvik fra VIVAT, som er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. også være til stede for samtale

