Lå under 1-4 – vant 7-4

Sist oppdatert 18/08/2018 kl 21:15

En vanvittig snuoperasjon sørget for at Fram vant høstsesongens første bortekamp 7-4 mot Flatanger.

– En fortjent seier på en bane mest egnet for vannpolo, sier midtstopper Martin Gulbrandsen.

Fram har fortsatt taktstokken i sin 5. divisjonsavdeling etter litt av en kamp borte mot Flatanger. Hjemmelaget så ut til å ha full kontroll da de gikk til pause med ledelse 4-1, men trener Bjørn Johan Nytrø må ha holdt litt av en vekkelsestale i pausen. Det startet med at midtstopper Martin Gulbrandsen laget sitt andre mål for dagen da han reduserte til 2-4 etter 53 minutters spill. Ti minutter senere ble det 3-4 da Oskar Leirvik Olsen scoret på straffe og poenghåpet var for alvor tent. Utligningen kom ved Anders Holmen etter 68 minutter før Stian Hopmark Stokke scoret to på rappen og sendte Skatvals-laget opp i 6-4-ledelse. På overtid skrudde så Anders Holmen inn det sjuende direkte fra hjørnespark.

– Tordentale fra trener Bjørn Johan Nytrø i pausen?

– Neida, han var rolig i pausen. Bjørn Johan var sikker på at vi skulle snu det, så vi gikk ut og snudde det, sier tomålsscorer Stian Hopmark Stokke.

At hjemmelaget ledet 4-1 til pause var temmelig flatterende ut fra spill og sjanser.

– De scoret på absolutt alt de hadde av sjanser. Vi hadde banespillet både i første- og andreomgangen. Flatanger hadde ballen lite, mens vi styrte spillet og skapte mange sjanser, sier Martin Gulbrandsen.

Dermed har Fram 19 poeng på sju kamper. Det er to poeng mindre enn Lånke som har spilt tre kamper mer. Kolvereid, som møter Hommelvik senere lørdag ettermiddag, står før det med 18 poeng på åtte kamper. Neste oppgjør for Fram er borte mot Nidelv onsdag kveld, før de møter Kolvereid til toppoppgjør neste søndag.