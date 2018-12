Lærte mye om butikk

Elever fra to skoleklasser, VG 2 Service og samferdsel og Salg, service og sikkerhet, ved Ole Vig videregående skole hadde nylig utplassering i butikk. Her fikk elevene i oppgave å presentere julens varer og bygge et salgstorg.

Skolen henvendte seg til lokale butikker og spurte om elever kunne få utøve praktiske oppgaver i en hektisk førjulsperiode. Responsen fra næringsliv og handel var god, og blant annet hos Tøff og Liten og Ringo på Torgkvartalet fikk fire elever praktiske oppgaver. Lærer Bertha Wengstad fra den videregående skolen i Stjørdal er imponert både over elever og butikkeiere.

– Vi spurte om elevene våre kunne få bruke en arbeidsdag på å bli kjent med julens varer og få prøve å bygge et salgstorg. De positive svarene kom raskt ettersom vi har tema «Jul i butikken», forteller lærer Bertha Wengstad. Elevene Nora Juliussen (17) og Sara Faanes (17) ble utplassert hos Ringo barneleker. Her fikk de denne dagen være medarbeidere sammen med daglig leder Inger Lise Solheim. Oppgaven besto i å profilere varene best mulig.

Fikk lære om vareplassering

– Vi går på teoretisk yrkesfag VG 2 Service og samferdsel med fag innen økonomi, regnskap, markedsføring og salg. Nå fikk vi lære om vareplassering i butikk med profilering av hyllevarer. Andre elever bygger salgstorg, fortalte Nora og Sara. Etter endt skolegang VG 2 kan elevene enten velge lærlingeplass ute i bedrift eller et år påbygging med eksamen til generell studiekompetanse. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Laget salgstorg

Hos Tøff og Liten i andre etasje på Torgkvartalet fikk de besøk av elevene Born Kinburan (18) og Sara Skjevik Lyngvær (17). De to laget et innbydende salgstorg ved butikkens inngangsparti. Born og Sara går studiet Salg, service og sikkerhet ved Ole Vig videregående skole.

– Vi har funnet frem varer for de minste som egner seg godt som julegaver. En barnevogn ved siden av bordet syntes vi hørte med i profileringen sammen med barneklær og nødvendige artikler for småbarn, sa Born og Sara fra linja Salg, service og sikkerhet. Gode julegavetips til kundene og fin opplæring ute i butikkene ble det for elevene. Lærer Bertha Wengstad sier det ligger et konkurranseaspekt i forbindelse med prosjektet «Jul i butikken».

– De to beste resultatene fra elevene vil gi uttak til fylkesmesterskapet i salg som neste år holdes på vår egen skole den 13. februar. Selv om det har vært veldig travle dager nå før jul, har butikkene Sunkost helsekost, Ringo, Tøff og Liten babycare, Story, Sport 1 outlet, Jernia, Elkjøp og Coop Extra tatt imot elever og gitt dem verdifulle erfaringer med praktisk butikkarbeid.