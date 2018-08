Fikk verdens beste pizza i barnehagen

Sist oppdatert 18/08/2018 kl 08:35

Stor stas i Tollmoen barnehage da tre ekte kokker dukket opp og laget verdens beste steinovnsbakte pizza.

Både de små og de ansatte satte stor pris på besøket fra de tre kokkene Lena Flaten, Andrea Reppe Underhaug og Maria Eliasson. Lena Flaten driver restauranten «Flamman» på Storlien og er tante til ett av barna i barnehagen. De to andre er også kokker og Maria Eliasson er også mamma i barnehagen.

– De hadde med seg pizzaovn og alt de trengte for å lage nydelig steinovsbakt pizza til alle barn og ansatte. Det ble også en deilig «turdessert» etterpå bestående av smør, sukker, havregryn, rabarbra, kardemomme og kanel. Dette ble smeltet i varmen av pizzaovnen og stekt til deilig karamell. Kjempegodt, sier pedagogisk leder Maria Eimhjellen ved Tollmoen barnehage i Meråker. Hun og resten av de ansatte setter stor pris på besøk i barnehagen.

– Utrolig koselig at noen ønsker å gjøre dette for oss, og utrolig viktig at barna får mulighet til å smake masse forskjellig mat tilberedt på forskjellige måter, sier en takknemlig Eimhjellen.